Обнародован прогноз погоды на завтра в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове завтра местами ожидаются мокрый снег и снег, сильный северо-западный ветер во второй половине дня стихнет.

Как сообщили в среду Trend в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит ночью 0-2°С мороза, днем - до 1°С тепла.

Атмосферное давление повысится с 771 до 777 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 75-85 процентов.

В районах Азербайджана местами ожидаются осадки в виде мокрого снега и снега, в горных и предгорных районах возможны интенсивные осадки, туман, местами порывистый западный ветер. Температура воздуха ночью составит 0-4°С тепла, днем - 4-7°С тепла. В горах ночью - 10-15°С мороза, днем - 3-8°С мороза.

На дорогах ожидается гололед.

(Перевод: Фидан Мустафаева)