Агентство кино Азербайджана в самое ближайшее время начнет свою деятельность

БАКУ /Trend/ - Агентства кино Азербайджана, созданное указом Президента Азербайджана, совместно с соответствующими государственными структурами осуществляет необходимые процедуры для начала, в самое ближайшее время, деятельности юридического лица публичного права.

Об этом сообщили в среду Trend в ответ на запрос в Министерстве культуры Азербайджана.

Было отмечено, что ведутся соответствующие работы по назначению руководителя ведомства, утверждению его структуры, обеспечению материально-технической базы и др.

Отметим, что основной целью Агентства кино Азербайджана является привлечение в эту сферу инвестиций, иностранных инвесторов, и тем самым обеспечение развития азербайджанского кино.

(Перевод: Фидан Мустафаева)