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Азербайджанская гимнастка Сельджан Махсудова завоевала "бронзу" Кубка мира по прыжкам на батуте (ФОТО)

Общество Материалы 19 февраля 2023 14:53 (UTC +04:00)
Азербайджанская гимнастка Сельджан Махсудова завоевала "бронзу" Кубка мира по прыжкам на батуте (ФОТО)

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend/ - Азербайджанская гимнастка Сельджан Махсудова с результатом 52.910 балла завоевала "бронзу" Кубка мира по прыжкам на батуте в индивидуальной программе у женщин, сообщает в воскресенье Trend.

На первом месте с результатом 54.860 балла Камилла Гомес из Бразилии, на втором месте – представительница Франции Леа Лабрусс, результат которой составил 53.970 балла.

Отметим, что 18-19 февраля в Национальной арене гимнастики в Баку проходит Кубок мира по прыжкам на батуте. В соревнованиях участвуют более 60 гимнастов из 16 стран мира. Гимнасты представляют индивидуальные и синхронные программы.

По итогам соревнований определятся победители и призеры в индивидуальной программе и синхронных прыжках у мужчин и женщин. Кроме того, участникам, набравшим наивысший балл, будет вручена награда AGF Trophy.

Азербайджанская гимнастка Сельджан Махсудова завоевала "бронзу" Кубка мира по прыжкам на батуте (ФОТО)
Азербайджанская гимнастка Сельджан Махсудова завоевала "бронзу" Кубка мира по прыжкам на батуте (ФОТО)
Азербайджанская гимнастка Сельджан Махсудова завоевала "бронзу" Кубка мира по прыжкам на батуте (ФОТО)
Азербайджанская гимнастка Сельджан Махсудова завоевала "бронзу" Кубка мира по прыжкам на батуте (ФОТО)
Азербайджанская гимнастка Сельджан Махсудова завоевала "бронзу" Кубка мира по прыжкам на батуте (ФОТО)
Азербайджанская гимнастка Сельджан Махсудова завоевала "бронзу" Кубка мира по прыжкам на батуте (ФОТО)
Азербайджанская гимнастка Сельджан Махсудова завоевала "бронзу" Кубка мира по прыжкам на батуте (ФОТО)
Азербайджанская гимнастка Сельджан Махсудова завоевала "бронзу" Кубка мира по прыжкам на батуте (ФОТО)
Азербайджанская гимнастка Сельджан Махсудова завоевала "бронзу" Кубка мира по прыжкам на батуте (ФОТО)
Азербайджанская гимнастка Сельджан Махсудова завоевала "бронзу" Кубка мира по прыжкам на батуте (ФОТО)
Азербайджанская гимнастка Сельджан Махсудова завоевала "бронзу" Кубка мира по прыжкам на батуте (ФОТО)
Азербайджанская гимнастка Сельджан Махсудова завоевала "бронзу" Кубка мира по прыжкам на батуте (ФОТО)
Азербайджанская гимнастка Сельджан Махсудова завоевала "бронзу" Кубка мира по прыжкам на батуте (ФОТО)
Азербайджанская гимнастка Сельджан Махсудова завоевала "бронзу" Кубка мира по прыжкам на батуте (ФОТО)
Азербайджанская гимнастка Сельджан Махсудова завоевала "бронзу" Кубка мира по прыжкам на батуте (ФОТО)
Азербайджанская гимнастка Сельджан Махсудова завоевала "бронзу" Кубка мира по прыжкам на батуте (ФОТО)
Азербайджанская гимнастка Сельджан Махсудова завоевала "бронзу" Кубка мира по прыжкам на батуте (ФОТО)
Азербайджанская гимнастка Сельджан Махсудова завоевала "бронзу" Кубка мира по прыжкам на батуте (ФОТО)
Азербайджанская гимнастка Сельджан Махсудова завоевала "бронзу" Кубка мира по прыжкам на батуте (ФОТО)
Азербайджанская гимнастка Сельджан Махсудова завоевала "бронзу" Кубка мира по прыжкам на батуте (ФОТО)
Азербайджанская гимнастка Сельджан Махсудова завоевала "бронзу" Кубка мира по прыжкам на батуте (ФОТО)
Азербайджанская гимнастка Сельджан Махсудова завоевала "бронзу" Кубка мира по прыжкам на батуте (ФОТО)
Азербайджанская гимнастка Сельджан Махсудова завоевала "бронзу" Кубка мира по прыжкам на батуте (ФОТО)
Азербайджанская гимнастка Сельджан Махсудова завоевала "бронзу" Кубка мира по прыжкам на батуте (ФОТО)
Азербайджанская гимнастка Сельджан Махсудова завоевала "бронзу" Кубка мира по прыжкам на батуте (ФОТО)
Азербайджанская гимнастка Сельджан Махсудова завоевала "бронзу" Кубка мира по прыжкам на батуте (ФОТО)
Азербайджанская гимнастка Сельджан Махсудова завоевала "бронзу" Кубка мира по прыжкам на батуте (ФОТО)
Азербайджанская гимнастка Сельджан Махсудова завоевала "бронзу" Кубка мира по прыжкам на батуте (ФОТО)
Азербайджанская гимнастка Сельджан Махсудова завоевала "бронзу" Кубка мира по прыжкам на батуте (ФОТО)
Азербайджанская гимнастка Сельджан Махсудова завоевала "бронзу" Кубка мира по прыжкам на батуте (ФОТО)
Азербайджанская гимнастка Сельджан Махсудова завоевала "бронзу" Кубка мира по прыжкам на батуте (ФОТО)
Азербайджанская гимнастка Сельджан Махсудова завоевала "бронзу" Кубка мира по прыжкам на батуте (ФОТО)
Азербайджанская гимнастка Сельджан Махсудова завоевала "бронзу" Кубка мира по прыжкам на батуте (ФОТО)
Азербайджанская гимнастка Сельджан Махсудова завоевала "бронзу" Кубка мира по прыжкам на батуте (ФОТО)
Азербайджанская гимнастка Сельджан Махсудова завоевала "бронзу" Кубка мира по прыжкам на батуте (ФОТО)
Азербайджанская гимнастка Сельджан Махсудова завоевала "бронзу" Кубка мира по прыжкам на батуте (ФОТО)
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