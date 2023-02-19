Азербайджанская гимнастка Сельджан Махсудова завоевала "бронзу" Кубка мира по прыжкам на батуте (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская гимнастка Сельджан Махсудова с результатом 52.910 балла завоевала "бронзу" Кубка мира по прыжкам на батуте в индивидуальной программе у женщин, сообщает в воскресенье Trend.

На первом месте с результатом 54.860 балла Камилла Гомес из Бразилии, на втором месте – представительница Франции Леа Лабрусс, результат которой составил 53.970 балла.

Отметим, что 18-19 февраля в Национальной арене гимнастики в Баку проходит Кубок мира по прыжкам на батуте. В соревнованиях участвуют более 60 гимнастов из 16 стран мира. Гимнасты представляют индивидуальные и синхронные программы.

По итогам соревнований определятся победители и призеры в индивидуальной программе и синхронных прыжках у мужчин и женщин. Кроме того, участникам, набравшим наивысший балл, будет вручена награда AGF Trophy.