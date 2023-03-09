В Азербайджане расширены источники финансирования государственной поддержки семей шехидов

БАКУ /Trend/ - Внесены изменения в "Порядок увековечения имени шехида и применения льгот семьям шехидов", утвержденные постановлением Кабинета министров от 1994 года.

Как сообщает в четверг Trend, об этом премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.

Согласно изменению, средства, расходуемые на шехидов и семьи шехидов, выплачиваются из государственного бюджета Азербайджана, из фондов помощи, созданных за счет средств отдельных лиц, различных организаций, ведомств и предприятий, в том числе пожертвований иностранных организаций и других источников, а также за счет средств государственного обязательного личного страхования.

(Перевод: Фидан Мустафаева)