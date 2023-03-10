В Азербайджане предусмотрено восстановление 20 магистральных водоканалов

БАКУ /Trend/ - Предусмотрено восстановление 20 магистральных водоканалов и водораспределительных сетей.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал заместитель председателя ОАО "Мелиорация и водное хозяйство" Рафиг Асланов на брифинге на тему "Причины нехватки воды в стране и текущая ситуация".

По его словам, речь идет о водоканалах и водораспределительных сетях протяженностью 9 тысяч километров.

"Эта работа уже началась. На октябрь намечено завершение начального этапа восстановительного процесса. Ожидается, что в результате этого потери воды снизятся на 30 процентов", - сказал Асланов.

(Перевод: Фидан Мустафаева)