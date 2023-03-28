SOCAR Türkiye опровергла сообщения о спонсорстве над турецким футбольным клубом

БАКУ /Trend/ - Компания SOCAR Türkiye опровергла информацию о том, что может стать спонсором футбольного клуба "Трабзонспор".

Об этом говорится в Twitter-аккаунте SOCAR Türkiye, сообщает во вторник Trend.

"В последние дни на некоторых новостных сайтах появились новости о спонсорстве SOCAR Türkiye над футбольными клубами, что не отражает реальность. SOCAR Türkiyе не планирует спонсировать какой-либо футбольный клуб. Просим не доверять таким новостям, которые не отражают действительность", - отмечается в сообщении.