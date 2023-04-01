Названо число иностранцев, привлеченных в Азербайджане к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков

БАКУ /Trend/ - За 2022 год в Азербайджане к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков было привлечено 8 677 человек, 99 из них являются иностранцами.

Как сообщает в субботу Trend, об этом говорится в "Годовом отчете Государственной комиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств".

"Из них 13 человек в возрасте 16-18 лет, 601 человек в возрасте 18-25 лет, 1 439 человек в возрасте 26-29 лет, 6 624 человека находятся в возрасте 30 лет и старше. Среди задержанных - 8 446 мужчин и 231 женщина. Среди лиц, привлеченных к уголовной ответственности, 99 задержанных являются гражданами иностранных государств.

Из 99 привлеченных к ответственности иностранцев - 48 человек являются гражданами Ирана, 19 - России, 15 - Турции, 10 - Грузии, по два гражданина Украины и Туркменистана, по одному гражданину Казахстана, Пакистана и Мальдив", - говорится в отчете.

(Перевод: Фидан Мустафаева)