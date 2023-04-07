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Гирканские леса могут быть внесены во всемирный список наследия ЮНЕСКО

Общество Материалы 7 апреля 2023 11:58 (UTC +04:00)
Гирканские леса могут быть внесены во всемирный список наследия ЮНЕСКО

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - В рамках Гирканского национального парка была разработана и в конце 2022 года представлена в Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО транснациональная номинация "Гирканские леса" с учетом трех территорий общей площадью 24 тысячи гектаров.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев в ходе выступления на церемонии открытия 9-го заседания Национальных комиссий по делам ЮНЕСКО стран-членов ТЮРКСОЙ, организованного Национальной комиссией Азербайджанской Республики по делам ЮНЕСКО при Президенте Азербайджанской Республики, совместно с Институтом развития и дипломатии Университета ADA в Баку.

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