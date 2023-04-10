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Завтра в Баку будет до 20 градусов тепла

Общество Материалы 10 апреля 2023 12:55 (UTC +04:00)
Завтра в Баку будет до 20 градусов тепла

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БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, однако ночью и утром местами возможен моросящий дождь, умеренный южный ветер, сообщили в понедельник Trend в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха составит ночью 8-11 °С, днем - 16-20 °С тепла. Атмосферное давление понизится с 764 до 758 миллиметров ртутного столба, относительная влажность будет в пределах 65-75 процентов.

В районах Азербайджана местами ожидаются осадки, возможен град, в горах - снег. Местами туман, ветер порывистый западный.

Температура воздуха ночью составит 6-10 °С, днем - 17-22 °С тепла, в горах ночью от 2 °С мороза до 3 °С тепла, днем – 3-6 °С тепла.

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