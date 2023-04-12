В Физули состоялось очередное заседание Рабочей группы по вопросам градостроительства (ФОТО) (Дополнено)

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ФИЗУЛИ /Trend/ - В Физули состоялось очередное заседание Рабочей группы по вопросам градостроительства.

Как сообщает в среду Карабахское бюро Trend, заседание прошло в административном здании Международного аэропорта Физули и было проведено под председательством руководителя Рабочей группы по вопросам градостроительства, первого заместителя председателя Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Намига Гумматова.

В мероприятии приняли участие специальный представитель Президента Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района) Эмин Гусейнов, заместитель заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Нусрат Сулейманов, председатель правления Фонда возрождения Карабаха Рахман Гаджиев, исполнительный директор Службы восстановления, строительства и управления в Карабахском экономическом районе Овсат Гамидов, начальник отдела Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Ильхам Сулейманов, директор технического департамента ОАО «Азеришыг» Вюсал Ганбаров, начальник департамента планирования и проектирования ОАО «Азерсу» Бахадыр Кенгерли, главный консультант отдела по инвестициям и управлению проектами ОАО "Мелиорация и водное хозяйство" Эльмар Оруджев.

На заседании были обсуждены вопросы состояния работ, проводимых по объектам инфраструктурного обеспечения восстанавливаемых населенных пунктов Физулинского района в соответствии с Планом мероприятий "I Государственной программы "Большого возвращения" на освобожденные от оккупации территории Азербайджана".