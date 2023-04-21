В азербайджанской армии прошли мероприятия по случаю праздника Рамазан (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с планом, утвержденным министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым, в видах войск, Отдельной общевойсковой армии, войсковых объединениях и соединениях, а также в специальных учебных заведениях Азербайджанской Армии был проведён ряд мероприятий по случаю праздника Рамазан, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

На мероприятиях минутой молчания была почтена память Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и сынов Родины, ставших шехидами во имя свободы, суверенитета и территориальной целостности Азербайджана. В сопровождении Военного оркестра прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Личный состав посетил могилы шехидов, военнослужащие навестили семьи шехидов и раненых, поинтересовались их нуждами, преподнесли праздничные подарки.

На встречах было особо отмечено, что государство высоко чтит светлую память шехидов, их семьи и близкие окружены вниманием и заботой.

Выступившие на праздничных мероприятиях подчеркнули, что в нашей стране чтут религиозные ценности. Было отмечено, что праздник Рамазан, ежегодно отмечаемый на государственном уровне как общенародный праздник, еще больше укрепляет равенство, единство людей, приверженность национально-духовным ценностям в обществе, чувство гуманизма, доброты и милосердия.

На мероприятиях были представлены концертные программы с участием солистов Армейского идеологического и культурного центра имени Ази Асланова, Идеологического и культурного центра Гянджинского гарнизона, деятелей искусств и коллективов районных отделов культуры.