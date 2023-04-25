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Возбуждено уголовное дело в связи с нарушениями в учреждениях Госагентства Азербайджана по профобразованию

Общество Материалы 25 апреля 2023 11:56 (UTC +04:00)
Возбуждено уголовное дело в связи с нарушениями в учреждениях Госагентства Азербайджана по профобразованию

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БАКУ /Trend/ - Возбуждено уголовное дело в связи с нарушениями в образовательных учреждениях, подведомственных Государственному агентству Азербайджана по профессиональному образованию.

Как сообщили во вторник Trend в Генеральной прокуратуре, на основе поступивших из Счетной палаты материалов о нарушениях законодательства об управлении государственными средствами должностными лицами учреждений профессионального образования, подведомственных Государственному агентству по профессиональному образованию, в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре было проведено расследование

В ходе расследования были установлены основания для подозрения в том, что должностные лица отдельных профессионально-технических учреждений, подведомственных данному Агентству, незаконно перечисляли средства государственного бюджета на банковские счета различных лиц в качестве заработной платы и других выплат, тем самым причинив значительный ущерб охраняемым законом интересам государства.

По данному факту в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре возбуждено уголовное дело и проводится предварительное следствие.

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