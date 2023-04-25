В университете ADA появится новый факультет сельского хозяйства и пищевых наук - Вафа Каздал

БАКУ /Trend/ - Университет ADA, запуская сертификационную программу по управлению сельским хозяйством и продовольственной системой совместно с Болонским университетом, закладывает основу для создания нового факультета сельского хозяйства и пищевых наук.

Как передает во вторник Trend, об этом журналистам сказала Вафа Каздал, проректор по учебной работе Университета ADA, в кулуарах церемонии открытия первой краткосрочной совместной сертификационной программы Университета ADA и Болонского университета по управлению сельским хозяйством и продовольственной системой в рамках Итало-азербайджанского университета.

«Сегодняшним проектом мы закладываем основу для создания нового факультета в Университете ADA. Данный факультет позволит стране увеличить кадровый потенциал в области сельского хозяйства и пищевых наук. Создание этого факультета имеет стратегическое значение. Наш университет планирует применить накопленный за многие годы опыт в подготовке кадрового потенциала в этой сфере, и следовательно, внести свою лепту в развитие сельскохозяйственной и пищевой промышленности страны», - добавила она.

Напомним, что 25-го апреля состоялась церемония открытия первой краткосрочной совместной сертификационной программы Университета ADA и Болонского университета по управлению сельским хозяйством и продовольственной системой в рамках Итало-азербайджанского университета.