БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будут применяться новые механизмы управления в сфере института приемной семьи.

Как сообщает в четверг Trend, этот вопрос нашел отражение в изменениях в Семейный кодекс, которое обсуждалось сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса по вопросам семьи, женщин и детей.

Проект закона "О внесении изменений в Семейный кодекс Азербайджанской Республики" подготовлен с целью исполнения указа главы государства "О некоторых вопросах, связанных с предотвращением лишения детей родительской опеки и усилением защиты их прав" от 15 февраля 2022 года.

Так, указом поставлена задача о совершенствовании нормативно-правовой базы по вопросам развития института приемной семьи. В представленном законопроекте нашли отражение вопросы создания, с использованием международных нормативных правовых актов и законодательного и институционального опыта в области усыновления, единого электронного учета семей, желающих стать приемными семьями, и детей, находящихся под опекой приемной семьи, а также проведения собеседований, тренингов с потенциальными приемными родителями, внедрения этапа адаптации и другие вопросы в этой сфере.

Принятие предлагаемых изменений послужит успешному применению института приемной семьи, расширив возможности для воспитания лишившихся родительской опеки детей в семейной среде.