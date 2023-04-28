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Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

Общество Материалы 28 апреля 2023 21:00 (UTC +04:00)
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

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БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 248 человек, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 128, вторую - 86, три и более - 29, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 5 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 960 299. Первую дозу вакцины получили 5 410 593, вторую - 4 880 835, три и более - 3 402 727, бустерную дозу после положительного результата теста - 266 144 человек.

Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
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