БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 248 человек, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 128, вторую - 86, три и более - 29, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 5 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 960 299. Первую дозу вакцины получили 5 410 593, вторую - 4 880 835, три и более - 3 402 727, бустерную дозу после положительного результата теста - 266 144 человек.