Награждены победители спринтерской гонки Гран-при Азербайджана Формулы-1

БАКУ/Trend/ - Награждены победители спринтерской гонки Формулы-1 в рамках Гран-при Азербайджана Формулы-1 2023 года.

Как сообщает Trend, награждения вручил вице-президент Федерации дзюдо Азербайджана, олимпийский чемпион Эльнур Мамедли.

Победителем гонки стал пилот Red Bull Серхио Перес. Шарль Леклер из Ferrari занял второе место, а Макс Ферстаппен из команды Red Bull занял третье место.

Отметим, что 28 апреля стартовал Гран-при Азербайджана "Формулы 1".

В первый день соревнований, которые пройдут 28-30 апреля, состоялись свободные заезды команд "Формулы 1" и "Формулы 2" и рейтинговый раунд.

29 апреля проходят второй свободный заезд команд "Формулы 1" и спринтерские гонки команд "Формулы 1" и "Формулы 2". Основные соревнования пройдут 30 апреля, на которых и определят победителей.