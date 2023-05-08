Генпрокуратура распространила информацию в связи с убийством Туркан Гюндюз

БАКУ /Trend/ - 7 мая в прокуратуре Абшеронского района по факту убийства Туркан Гюндюз было возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса АР, а ее муж, гражданин Турции Мухаммет Гюндюз, был задержан и привлечен к следствию в качестве обвиняемого.

Об этом сообщили в понедельник Trend в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана.

"Мы с сожалением отмечаем, что, несмотря на то, что согласно статье 14.1.8 закона о медиа, распространение информации, содержащей тайну, касающуюся семьи и личной жизни человека, считается недопустимым, некоторые субъекты медиа и журналисты грубо нарушили требования законодательства и обнародовали информацию различного содержания о личной и семейной жизни жертвы и обвиняемого. Информация о предварительном расследовании может распространяться журналистами только с разрешения органа, проводящего предварительное расследование, или суда. Просим субъекты медиа, а также пользователей социальных сетей избегать публикации неточной и искаженной информации, соблюдать требования законодательства", - говорится в сообщении ведомства.