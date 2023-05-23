Состоится научная конференция на тему «Постковидный синдром: нежелательное последствие глобальной пандемии»

БАКУ/Trend/ - 30 мая 2023 года будет проведена научная конференция на тему «Постковидный синдром: нежелательное последствие глобальной пандемии», организованная совместно Научно-Практическим и Учебным Центром Управления Медицинской Службы Государственного Таможенного Комитета и Центральным Таможенным Госпиталем.
На конференции выступят с докладами высококвалифицированные специалисты на темы, связанные с различными аспектами постковидного синдрома, также будут даны ответы на вопросы аудитории.
Согласно программе, конференция предназначена для врачей и резидентов по специальностям иммунолог, аллерголог, терапевт, дерматовенеролог, эндокринолог, инфекционист, физиотерапевт, анестезиолог-реаниматолог, психиатр.
Чтобы обеспечить доступность для широкой аудитории, мероприятие будет проведено в гибридном формате. Конференция пройдет очно в актовом зале Центрального Таможенного Госпиталя, и дистанционно на платформе ZOOM.
- Подана заявка в Министерство Здравоохранения на аккредитацию конференции.
- Участие в конференции бесплатное!
- Регистрация ОБЯЗАТЕЛЬНА, так как количество мест ограничено!
- Ссылка для ознакомления с программой: https://customshospital.az/postkovid-sindrom-qlobal-pandemiyanin-arzuolunmaz-neticesi/
- Ссылка для регистрации: https://forms.gle/hAc9RGJwYN3niADL9