Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Состоится научная конференция на тему «Постковидный синдром: нежелательное последствие глобальной пандемии»

Общество Материалы 23 мая 2023 12:47 (UTC +04:00)
Состоится научная конференция на тему «Постковидный синдром: нежелательное последствие глобальной пандемии»

Читайте Trend в

БАКУ/Trend/ - 30 мая 2023 года будет проведена научная конференция на тему «Постковидный синдром: нежелательное последствие глобальной пандемии», организованная совместно Научно-Практическим и Учебным Центром Управления Медицинской Службы Государственного Таможенного Комитета и Центральным Таможенным Госпиталем.

На конференции выступят с докладами высококвалифицированные специалисты на темы, связанные с различными аспектами постковидного синдрома, также будут даны ответы на вопросы аудитории.

Согласно программе, конференция предназначена для врачей и резидентов по специальностям иммунолог, аллерголог, терапевт, дерматовенеролог, эндокринолог, инфекционист, физиотерапевт, анестезиолог-реаниматолог, психиатр.

Чтобы обеспечить доступность для широкой аудитории, мероприятие будет проведено в гибридном формате. Конференция пройдет очно в актовом зале Центрального Таможенного Госпиталя, и дистанционно на платформе ZOOM.

Лента

Лента новостей

Читать все новости