В Физули обнаружен курган с захоронением правителя вместе с колесницей

БАКУ /Trend/ - В Физули обнаружен курган, где правитель был похоронен вместе с колесницей.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал генеральный директор Института археологии, этнографии и антропологии Национальной академии наук Азербайджана, профессор Аббас Сеидов.

Он сообщил, что на территории Физулинского района проведены раскопки в трех курганах: "Они находятся примерно в 700-800 метрах от дороги Ахмедбейли-Физули-Шуша. Здесь большая курганная степь и есть курганы возрастом 3 тысячи лет. В ходе исследований был обнаружен курган, где захоронен правитель вместе с колесницей. Большая часть найденных здесь материалов хранится в нашем фонде, а часть - в музее истории".