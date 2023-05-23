Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

В Физули обнаружен курган с захоронением правителя вместе с колесницей

Общество Материалы 23 мая 2023 18:12 (UTC +04:00)
В Физули обнаружен курган с захоронением правителя вместе с колесницей

Читайте Trend в

Самир Али
Самир Али
Все материалы

БАКУ /Trend/ - В Физули обнаружен курган, где правитель был похоронен вместе с колесницей.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал генеральный директор Института археологии, этнографии и антропологии Национальной академии наук Азербайджана, профессор Аббас Сеидов.

Он сообщил, что на территории Физулинского района проведены раскопки в трех курганах: "Они находятся примерно в 700-800 метрах от дороги Ахмедбейли-Физули-Шуша. Здесь большая курганная степь и есть курганы возрастом 3 тысячи лет. В ходе исследований был обнаружен курган, где захоронен правитель вместе с колесницей. Большая часть найденных здесь материалов хранится в нашем фонде, а часть - в музее истории".

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости