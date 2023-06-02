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Названо число лиц, которые будут привлечены минтруда Азербайджана к профподготовке

Общество Материалы 2 июня 2023 16:12 (UTC +04:00)
Названо число лиц, которые будут привлечены минтруда Азербайджана к профподготовке

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - В этом году в Азербайджане к профессиональной подготовке будут привлечены 20 тысяч лиц, ищущих работу.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал сегодня министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству и Комитета по труду и социальной политике в ходе обсуждения изменений в закон "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год".

Министр отметил, что основной целью является профессиональная подготовка 30 тысяч человек в год.

"Также это трудоустройство в короткие сроки квалифицированных лиц, участие в программах самозанятости. Отмечу, что потенциала министерства для этого недостаточно, и по этой причине мы также сотрудничаем с частными партнерами", - сказал Бабаев.

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