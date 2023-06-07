Состоялась церемония открытия международного велопробега "Əziz Şuşa" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Состоялась церемония открытия международного велопробега "Əziz Şuşa", посвященного 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает в среду Trend, в мероприятии, состоявшемся в велопарке в Баку, приняли участие министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гайыбов, президент Федерации велоспорта Азербайджана (AVF) Мадат Гулиев, 1-й вице-президент Федерации Сахиб Алекперов и другие вице-президенты Федерации, а также спортсмены.

Министр молодежи и спорта Фарид Гайыбов во вступительной речи поприветствовал участников соревнования и пожелал им успехов. Также поприветствовал участников, пожелав им успехов, президент Федерации велоспорта Мадат Гулиев.

Затем состоялась церемония представления команд.

Отметим, что в соревнованиях категории 2.2, включенных в календарный план Международного союза велосипедистов, примут участие национальные команды Азербайджана, Болгарии, Румынии и Туркменистана, а также клубы Турции, Нидерландов, Казахстана, Германии, Монголии, Египта, Филиппин, Бельгии, Китая и Италии. Из этих стран Казахстан и Германия будут представлены двумя клубами. За медали будут бороться около 100 спортсменов в составе 16 команд из 14 стран. Соревнования дадут возможность набрать лицензионные баллы на летние Олимпийские Игры 2024 года в Париже.