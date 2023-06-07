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Состоялась церемония открытия международного велопробега "Əziz Şuşa" (ФОТО)

Общество Материалы 7 июня 2023 10:41 (UTC +04:00)
Состоялась церемония открытия международного велопробега "Əziz Şuşa" (ФОТО)

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Состоялась церемония открытия международного велопробега "Əziz Şuşa", посвященного 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает в среду Trend, в мероприятии, состоявшемся в велопарке в Баку, приняли участие министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гайыбов, президент Федерации велоспорта Азербайджана (AVF) Мадат Гулиев, 1-й вице-президент Федерации Сахиб Алекперов и другие вице-президенты Федерации, а также спортсмены.

Министр молодежи и спорта Фарид Гайыбов во вступительной речи поприветствовал участников соревнования и пожелал им успехов. Также поприветствовал участников, пожелав им успехов, президент Федерации велоспорта Мадат Гулиев.

Затем состоялась церемония представления команд.

Отметим, что в соревнованиях категории 2.2, включенных в календарный план Международного союза велосипедистов, примут участие национальные команды Азербайджана, Болгарии, Румынии и Туркменистана, а также клубы Турции, Нидерландов, Казахстана, Германии, Монголии, Египта, Филиппин, Бельгии, Китая и Италии. Из этих стран Казахстан и Германия будут представлены двумя клубами. За медали будут бороться около 100 спортсменов в составе 16 команд из 14 стран. Соревнования дадут возможность набрать лицензионные баллы на летние Олимпийские Игры 2024 года в Париже.

Состоялась церемония открытия международного велопробега "Əziz Şuşa" (ФОТО)
Состоялась церемония открытия международного велопробега "Əziz Şuşa" (ФОТО)
Состоялась церемония открытия международного велопробега "Əziz Şuşa" (ФОТО)
Состоялась церемония открытия международного велопробега "Əziz Şuşa" (ФОТО)
Состоялась церемония открытия международного велопробега "Əziz Şuşa" (ФОТО)
Состоялась церемония открытия международного велопробега "Əziz Şuşa" (ФОТО)
Состоялась церемония открытия международного велопробега "Əziz Şuşa" (ФОТО)
Состоялась церемония открытия международного велопробега "Əziz Şuşa" (ФОТО)
Состоялась церемония открытия международного велопробега "Əziz Şuşa" (ФОТО)
Состоялась церемония открытия международного велопробега "Əziz Şuşa" (ФОТО)
Состоялась церемония открытия международного велопробега "Əziz Şuşa" (ФОТО)
Состоялась церемония открытия международного велопробега "Əziz Şuşa" (ФОТО)
Состоялась церемония открытия международного велопробега "Əziz Şuşa" (ФОТО)
Состоялась церемония открытия международного велопробега "Əziz Şuşa" (ФОТО)
Состоялась церемония открытия международного велопробега "Əziz Şuşa" (ФОТО)
Состоялась церемония открытия международного велопробега "Əziz Şuşa" (ФОТО)
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