Состоялась презентация книги «Возрождение. Начало» при поддержке PASHA Life (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - 9 июня в Центре Гейдара Алиева при поддержке компании PASHA Life состоялась презентация книги «Возрождение. Начало».

Книга «Возрождение. Начало», являющаяся 21-й в серии «IRS», посвящена 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева. Цель нового издания – максимально полно описать изменения, произошедшие на освобожденных от армянской оккупации землях Карабаха и Восточного Зангезура за последние два года. Для книги была разработана специальная карта, на которой показан механизм всех процессов изменений и их стадии. В книге собраны сведения о возвращении региона к мирной жизни, строительстве автомобильных и железных дорог, работе восстановленных и вновь отстроенных ГЭС, новых аэропортов, возрождении разрушенных городов и сел.

Следует от отметить, что издание подготовлено при поддержке «PASHA Life Insurance» OJSC, Министерства Иностранных Дел Азербайджанской Республики и «Azerbaijan Airlines» CJSC. Книга издана на азербайджанском, русском и английском языках.

Заведующий сектором Управления внешней политики Администрации Президента Хабиб Микаиллы, открывший мероприятие вступительной речью, поделился своими взглядами о победе нашей Армии под руководством Главнокомандующего Ильхама Алиева в 44-дневной Отечественной войне.

Нияз Исмаилов, председатель правления PASHA Life, отметил, что при создании предыдущих книг о Карабахе земли находились под оккупацией: «Мы с большим трудом добыли фотографии. Но уже при издании следующих наших книг из этой серии наши земли были освобождены благодаря Главнокомандующему и нашей Армии. Но историю нельзя забывать, исторические факты всегда должны быть в наших руках. Эти книги также являются историческим фактом».

Главный редактор журналов IRS и «Azerbaijan Airlines» Муса Марджанлы сообщил, что до конца года будут изданы еще три книги из этой серии.

В церемонии презентации приняли участие представители Администрации Президента, Министерства Иностранных Дел Азербайджанской Республики, AZAL, дипломаты, другие культурные и общественные деятели, представители средств массовой информации.

Отметим, что книги, изданные в рамках серии IRS, играют важную роль в популяризации культуры и истории нашего общества и страны. К подготовке качественной печатной продукции, отражающей древнюю историю, завораживающую природу, многовековую культуру Азербайджана, привлекаются также историки и зарубежные специалисты.

В рамках совместного сотрудничества PASHA Life и издательского дома IRS с 2013 года издано большое количество книг.

Следует отметить, что ведущая страховая компания PASHA Life осуществляет свою деятельность с ноября 2010 года. По состоянию на 31 декабря 2022 г. аудированные активы компании составляют 562 млн. манатов. Компания предлагает различные продукты страхования жизни, включая «Обязательное страхование от несчастных случаев на производстве» и «Страхование жизни» с накоплением.