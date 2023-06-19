Федерация атлетики Азербайджана успешно провела 26-й Мемориал Афгана Сафарова (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Федерация атлетики Азербайджана совместно с Министерством молодежи и спорта, а также компанией Financial Chain Corporation, успешно провела 26-й Мемориал Афгана Сафарова. Этот престижный спортивный турнир, собрал 120 спортсменов из пяти разных стран мира. Атлеты из Турции, Грузии, Кыргызстана и Омана прибыли в Баку, чтобы принять участие в соревнованиях, которые включали в себя несколько дисциплин, включая бег на 100, 200 и 400 метров, толкание ядра, тройной прыжок, прыжки в длину и смешанную эстафету 4х400 метров.

Особое значение этого турнира заключается в том, что он был включен в календарь мировой атлетики. Это означает, что участники имели возможность заработать рейтинговые очки и улучшить свои позиции в мировых рейтингах.

Магеррам Султанзаде, Генеральный секретарь Национальной федерации атлетики, отметил в интервью azerisport.com, что это имеет огромное значение: "Мировой рейтинг очень важен для участия в чемпионатах Европы, мира и Олимпийских играх. Если спортсмен не соответствует необходимым нормативам для участия, то через рейтинг он может получить возможность принять участие в главных международных соревнованиях. В технических дисциплинах на чемпионате мира допускается участие 32 спортсменов. И если, например, только 15 спортсменов соответствуют нормативам, то остальные могут быть допущены на основе рейтинга. Мемориал Афгана Сафарова позволил спортсменам заработать рейтинговые очки".

Азербайджанские спортсмены продемонстрировали высокий уровень подготовки и завоевали пять золотых медалей на турнире. Команда Турции показала отличные результаты, а грузинские спортсмены также проявили себя достойно. Среди азербайджанских участников, Кяскин Аббасзаде победил в прыжках в длину, Ламия Велиева стала победительницей в забегах на 200 и 400 метров, а Илаха Гулиева одержала победу в спринте на 100 метров. Кроме того, сборная Азербайджана также выиграла смешанную эстафету.

Все ведущие атлеты Азербайджана приняли участие в соревнованиях, за исключением Екатерины Сарыевой, которая специализируется в тройном прыжке. Она еще не полностью восстановилась после травмы стопы, но ожидается, что она будет готова к Европейским играм.

Магеррам Султанзаде подчеркнул важность Мемориала Афгана Сафарова для азербайджанской легкой атлетики, сказав: "Афган Сафаров - легенда азербайджанской легкой атлетики. Он воспитал множество выдающихся спортсменов, установил мировые рекорды и помог многим призерам Олимпийских игр. У него были невероятные достижения, он подготовил более 100 рекордсменов. Сафаров много лет был тренером сборной СССР по спринтерскому бегу и является основателем азербайджанской легкой атлетики".