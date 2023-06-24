Состояние азербайджанской каратистки, потерявшей сознание во время соревнования, стабильное

ПОЛЬША /Trend/ - Состояние азербайджанской каратистки Фариды Алиевой сейчас стабильное, она выписана из клиники после всех медицинских обследований и вечером вернется в Баку.

Об этом сказал Trend пресс-атташе азербайджанской делегации Габиль Мехтиев.

Мехтиев сообщил, что спортсменка не получила серьезных травм: "Два месяца назад наша спортсменка сломала нос в схватке с итальянкой в финале чемпионата Европы. Она потеряла сознание из-за кровотечения, потому что удар пришелся по месту, куда была нанесена травма. Ее сразу доставили в больницу, оказали первую помощь. Сообщается, что травма спортсменки несерьезная", - отметил он.