Движение на дороге Исмаиллы-Лахыдж восстановлено

БАКУ /Trend/ - Автомобильная дорога Исмаиллы-Лахыдж (9-19 км) очищена от обломков пород, упавших на нее в результате интенсивных осадков, начавшихся с полудня 30 июня. Движение транспорта на дороге восстановлено.

Об этом сообщили в субботу Trend в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана.

Было отмечено, что после поступления информации о ситуации на дороге в "колл-центр" (012-599-79-75) на территорию немедленно были направлены специальная техника и сотрудники ООО "Дорожная эксплуатация специального назначения №5" Государственного агентства автомобильных дорог.

В результате принятых мер со вчерашнего вечера обеспечено бесперебойное и безопасное движение на данной дороге.