Из Японии в Азербайджан привезены машины скорой медицинской помощи

БАКУ /Trend/ - В Баку в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBIB) состоялась презентации проекта "Предоставление автомобилей скорой медицинской помощи Газахскому и Самухскому районам", реализуемого в рамках Программы грантовой помощи правительства Японии.

Как сообщили Trend в четверг в TƏBİB, в мероприятии приняли участие исполнительный директор TƏBİB Вугар Гурбанов, чрезвычайный и полномочный посол Японии в Азербайджане Джуничи Вада, директора центральных больниц Газахского и Самухского районов и представители организации-бенефициара.

В рамках проекта "Предоставление автомобилей скорой медицинской помощи Газахскому и Самухскому районам" общественному объединению "Поддержка развития гражданского общества Western Resource" был предоставлен грант на приобретение 2 пикапов японской компании "Mitsubishi" и модификацию автомобиля скорой медицинской помощи.

Посол Японии в Азербайджане Джуничи Вада сообщил, что в течение 2000-2022 годов в рамках Программы грантовой помощи в Азербайджане были проведены работы по реконструкции и строительству 95 медицинских учреждений в 58 районах. В частности, рассматриваемый проект включал реконструкцию предприятий, предоставляющих первичные медицинские услуги населению. До сих пор в рамках данной программы, реализуемой в Азербайджане, общая сумма грантов превысила 24 070 000 долларов США (около 40 680 000 манатов), при этом общее количество проектов составило 285.

Отметим, что на реализацию данного проекта правительством Японии был выделен грант в размере 88 996 долларов США (150 404 маната).