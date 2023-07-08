В 2022 году в частных медучреждениях Азербайджана проведено более 34 тысяч операций в области сердечно-сосудистой хирургии

БАКУ /Trend/ - В прошлом году в частных медицинских учреждениях Азербайджана, с которыми Государственным агентством по обязательному медицинскому страхованию заключено соглашение, проведено более 34 тысяч операций в области сердечно-сосудистой хирургии как взрослым, так и детям. В 2023 году эта цифра превышает 16 тысяч.

Как сообщает в субботу Trend об этом заявил глава департамента медицинских планов Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Хикмет Ибрагимли в своем выступлении на научно-практической конференции "Современные аспекты сердечно-сосудистых заболеваний".

Он отметил, что сегодня азербайджанские хирурги проводят сложные операции на сердце, которые в недавнем прошлом были невозможны в Азербайджане.

"С этого года проведение операций по сердечно-сосудистой хирургии возможны во многих районных центральных больницах, действующих под эгидой Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB). В начале года в центральной больнице Ленкоранского района были созданы отделения инвазивной кардиологии и сердечно-сосудистой системы, отвечающие современным медицинским стандартам", - сказал Ибрагимли.

Отметим, что в Азербайджане более 210 медицинских услуг, связанных с обследованием и лечением сердечно-сосудистых заболеваний, оказываются за счет средств обязательного медицинского страхования (ОМС).

В эти услуги входят аортокоронарное шунтирование, замена и обслуживание сердечного аппарата, а также другие кардиохирургические операции.

В 2020 году количество людей, воспользовавшихся услугами кардиологии, составило 1 424 человека, в 2021 году - 10 793 человека, а в 2022 году - 29 615 человек. В 2020 году услугами по кардиохирургии воспользовались 1 230 человек, в 2021 году - 8 147, а в 2022 году - 18 181.

Что касается детской хирургии, то в 2020 году в рамках обязательного медицинского страхования было прооперировано 76 детей, в 2021 году - 283, а в 2022 году - 331.