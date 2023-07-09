В Азербайджане объявлены правильные ответы вступительных экзаменов II группы специальностей

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане обнародованы правильные ответы на задания прошедших сегодня вступительных экзаменов в вузы II группы специальностей (в том числе по предмету география для III группы специальностей).

Как передает в воскресенье Trend со ссылкой на Государственный экзаменационный центр, результаты экзамена будут объявлены в ближайшие две недели.

II группа специальностей (азербайджанский сектор);

II группа специальностей (русский сектор);

III группа специальностей, подгруппа TC (азербайджанский сектор);

III группа специальностей, подгруппа TC, география (русский сектор).