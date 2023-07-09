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В Азербайджане объявлены правильные ответы вступительных экзаменов II группы специальностей

Общество Материалы 9 июля 2023 16:31 (UTC +04:00)
В Азербайджане объявлены правильные ответы вступительных экзаменов II группы специальностей

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане обнародованы правильные ответы на задания прошедших сегодня вступительных экзаменов в вузы II группы специальностей (в том числе по предмету география для III группы специальностей).

Как передает в воскресенье Trend со ссылкой на Государственный экзаменационный центр, результаты экзамена будут объявлены в ближайшие две недели.

II группа специальностей (азербайджанский сектор);

II группа специальностей (русский сектор);

III группа специальностей, подгруппа TC (азербайджанский сектор);

III группа специальностей, подгруппа TC, география (русский сектор).

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