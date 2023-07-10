БАКУ/Trend/ - Начальник пресс-службы МВД Азербайджанской Республики полковник полиции Эхсан Захидов отправлен на пенсию в связи с достижением предельного возраста пребывания на службе.

Как сообщает в понедельник Trend информацию об этом подтвердили в пресс-службе МВД.

В связи с этим министр внутренних дел Азербайджанской Республики генерал-полковник Вилаят Эйвазов подписал соответствующий приказ.

Отметим, что в органах внутренних дел Захидов работает с 1992 года. В 1993-1997 годах он изучал право в Полицейской академии МВД. Эхсан Захидов долгое время возглавлял отдел СМИ и по связям с общественностью пресс-службы МВД. В 2010 году соответствующим приказом министра внутренних дел был назначен заместителем начальника пресс-службы МВД. 1 февраля 2017 года он был освобожден от занимаемой должности и назначен руководителем пресс-службы.

Эхсан Захидов родился 1 июня 1963 года в Шамахинском районе.

В 1982-1989 годах получил высшее образование в Азербайджанском государственном университете (ныне БГУ) по специальности "журналистика".

В 1983-1985 годах проходил военную службу в Венгрии. Захидов является ветераном Карабахской войны.