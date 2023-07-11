Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Азербайджанские гимнастики привезли на родину исторические медали (ФОТО)

Общество Материалы 11 июля 2023 10:21 (UTC +04:00)
Азербайджанские гимнастики привезли на родину исторические медали (ФОТО)

Читайте Trend в

Джани Бабаева
Джани Бабаева
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Члены сборной Азербайджана по художественной гимнастике, завоевавшие награды на юниорском чемпионате мира по художественной гимнастике в Клуж-Напока (Румыния), вернулись на родину с медалями, сообщили во вторник Trend в Федерации гимнастики Азербайджана.

Напомним, что чемпионат мира прошел с 7 по 9 июля. Юниорская групповая команда Азербайджана завоевала на чемпионате мира три "бронзы" – в многоборье, а также в программе с пятью скакалками и пятью мячами. Этот успех является первым достижением в истории азербайджанской гимнастики на юниорском чемпионате мира.

В состав команды в групповых упражнениях вошли - Говхар Ибрагимова, Сакинаханым Исмаилзаде, Мадина Асланова, Илаха Бахадырова, Аян Садыгова и Захра Джафарова.

В Международном аэропорту Гейдара Алиева членов сборной Азербайджана по художественной гимнастике встретили представители Федерации гимнастики Азербайджана, коллеги, представители спортивной общественности, а также родные и близкие.

По возвращении на родину грации поделились с представителями СМИ впечатлениями об участии в чемпионате мира, отметив что довольны результатом своего выступления.

"Выступили хорошо, надеюсь, в будущем продемонстрируем еще большие результаты. Конечно, участвовать в соревнованиях, выступать на чемпионате мира – нелегко, мы волновались. Но наша команда справилась со всеми сложностями и завоевала медали.

Подготовка к чемпионату прошла хорошо, и дала свои результаты. На учебно-тренировочных сборах мы усиленно работали над программами, благодарим наших тренеров, хореографов, всех, кто с нами работал и поддерживал", - сказала грация Мадина Асланова.

Гимнастики также рассказали, что следующими соревнованиями для них станут II Международные Игры стран СНГ, которые пройдут в Беларуси с 4 по 14 августа.

Азербайджанские гимнастики привезли на родину исторические медали (ФОТО)
Азербайджанские гимнастики привезли на родину исторические медали (ФОТО)
Азербайджанские гимнастики привезли на родину исторические медали (ФОТО)
Азербайджанские гимнастики привезли на родину исторические медали (ФОТО)
Азербайджанские гимнастики привезли на родину исторические медали (ФОТО)
Азербайджанские гимнастики привезли на родину исторические медали (ФОТО)
Азербайджанские гимнастики привезли на родину исторические медали (ФОТО)
Азербайджанские гимнастики привезли на родину исторические медали (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости