В Азербайджане за полгода в страны-экспортеры отправлено 411 уведомлений ввиду обнаруженных недостатков

БАКУ /Trend/ - За 6 месяцев текущего года Агентство пищевой безопасности Азербайджана (АПБА) в ходе импортных и экспортных операций выдало 24 тыс. 94 фитосанитарных сертификата и разрешительных документов на основе 37 тыс. 55 обращений, 33 тыс. 896 сертификатов безопасности пищевых продуктов на основе 35 тыс. 150 обращений, 2 тыс. 321 ветеринарных сертификатов и других разрешительных документов на основе 5 тыс. 311 обращений. В страны-экспортеры направлено 411 уведомлений о карантинных вредных организмах, обнаруженных в импортированных растениях и продуктах растениеводства.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил председатель АПБА Гошгар Тахмазли на пресс-конференции, посвященной итогам работы за первое полугодие текущего года в связи с исполнением закона "О продовольственной безопасности".

По словам Тахмазли, из этих уведомлений 193 были направлены в Иран, 87 - в Белоруссию, 60 - в Турцию, 43 - в Россию, 9 - в Пакистан, 7 - в Украину, 4 - в Объединенные Арабские Эмираты, 2 - в Грузию, 2 - в Нидерланды, 1 - в Хорватию, 1 - в Испанию, 1 - в Люксембург и 1 - в Египет. В связи с обнаружением вирусов в апельсинах, перце и киви, импортируемых из Ирана, продовольственном картофеле из Беларуссии и мандаринах, импортируемых из Турции, был введен временный запрет для компаний-экспортеров и импортеров.

Тахмазли подчеркнул, что во многих случаях отсутствие предварительного изучения субъектами-импортерами требований действующего законодательства при импорте в Азербайджан продукции, относящейся к сфере контроля агентства, создает серьезные проблемы. Для устранения проблем участникам внешней торговли необходимо ознакомиться с информацией на официальном интернет-сайте АПБА.

Председатель агентства отметил, что иногда перед экспортом в Азербайджан из других государств продукции она не проходит проверку на требуемые в Азербайджане показатели безопасности на наличие вредителей и болезней животных. По условиям договора, заключенного предпринимателем в зарубежных странах, при обнаружении несоответствия в показателях безопасности продукции возврат товара не регулируется. Это приводит к несоответствиям при импорте продукции и ее уничтожению из-за невозможности возврата.

В то же время председатель АПБА сказал, что разработаны новые правила импорта продуктов питания и кормов.

"Применение правил начнется после их утверждения. В связи с законом "О безопасности пищевых продуктов" в автоматизированной информационной системе по безопасности пищевых продуктов создана функция выдачи уведомления до импорта и соответствующего документа после импорта продукции, акта о качестве импортируемой продукции в результате мер соответствия и физического контроля. Также в связи с новым законом утвержден "Перечень товаров, отнесенных к контролю за безопасностью пищевых продуктов, по кодам товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности".

Список товаров, уже отнесенных к контролю за безопасностью пищевых продуктов, расширяется и корректируется в соответствии с новым перечнем. Наряду с этим продолжается создание пунктов контроля продовольственной безопасности в Газахском и Хачмазском районах в непосредственной близости от пограничных пунктов пропуска. Также начато строительство пункта контроля безопасности пищевых продуктов на "Гырмызы керпю" ("Красный мост"). Строительство планируется завершить до конца этого года. Контроль за ввозимыми в Азербайджан продовольственными и кормовыми продуктами планируется осуществлять на этих пунктах во взаимодействии с Государственным таможенным комитетом", - отметил он.

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