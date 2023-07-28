В Азербайджане названо число детей шехидов и инвалидов войны, обучающихся за счет госбюджета

БАКУ /Trend/ - Обнародовано число детей шехидов и инвалидов войны, обучающихся за счет государственного бюджета.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сообщается в аккаунте Министерства науки и образования Азербайджана в социальных сетях.

Отмечается, что расходы на образование детей граждан, погибших за территориальную целостность и независимость Азербайджана, а также граждан с установленной инвалидностью, оплачиваются за счет государственного бюджета.

Отметим, что в общей сложности расходы на образование 2 465 человек оплачены за счет государственного бюджета. Из них 1 863 человека обучаются в высших учебных заведениях (включая медицинские учреждения), 577 - в средних специальных учебных заведениях, 25 - в профессиональных учебных заведениях.