Азербайджанский тяжелоатлет завоевал золотую медаль на первенстве Европы в Румынии

БАКУ /Trend/ - С 26 июля по 3 августа в Бухаресте (Румыния) проходит первенство Европы по тяжелой атлетике среди молодежи в возрасте от 20 до 23 лет.

Как сообщили в субботу Trend в Федерации тяжелой атлетики Азербайджана, в соревнованиях принимают участие 394 спортсмена (187 девушек и 207 юношей) из 34 стран мира.

Сегодня в весовой категории до 73 кг на соревнованиях выступил азербайджанский тяжелоатлет Омар Джавадов. Взяв "в рывке" 152 кг, он стал победителем первенства Европы по тяжелой атлетике.

Подняв в "толчке" 165 кг, Джавадов стал 4-м в этой дисциплине.

Набрав в сумме 317 кг (152 + 165 кг ), азербайджанский спортсмен занял 4-е место в итоговом рейтинге.

Отметим, что Азербайджан на этом первенстве помимо Омара Джавадова представляют Рахиля Гусейнзаде (87 кг), Али Шукюрлу (109 кг), Эвез Тагиев (55 кг) и Фуган Алиев (81 кг).