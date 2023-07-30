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Азербайджанский тяжелоатлет взял "серебро" на европейском первенстве

Общество Материалы 30 июля 2023 21:42 (UTC +04:00)
Азербайджанский тяжелоатлет взял "серебро" на европейском первенстве

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - В румынской столице Бухаресте продолжается чемпионат Европы по тяжелой атлетике среди молодежи в возрасте до 20 и 23 лет. В соревнованиях принимают участие 394 спортсмена (187 женщин и 207 мужчин) из 34 стран мира. В борьбе за медали выступают и члены сборной Азербайджана.

Как сообщили Trend в Федерации тяжелой атлетики Азербайджана, Фуган Алиев (81 кг) выступил среди спортсменов до 23 лет. Наш спортсмен неожиданно поднял 138 кг и занял в этом упражнении 9-е место.

Азербайджанский спортсмен в рывке поднял 138 кг и занял 9-е место.

Во втором упражнении – толчке, он поднял 179 кг и взял серебряную медаль чемпионата.

Показав общий результат 317 кг (138+179), азербайджанский тяжелоатлет занял четвертое место в итоговом зачете серебряную медаль.

Азербайджанский тяжелоатлет взял "серебро" на европейском первенстве
Азербайджанский тяжелоатлет взял "серебро" на европейском первенстве
Азербайджанский тяжелоатлет взял "серебро" на европейском первенстве
Азербайджанский тяжелоатлет взял "серебро" на европейском первенстве
Азербайджанский тяжелоатлет взял "серебро" на европейском первенстве
Азербайджанский тяжелоатлет взял "серебро" на европейском первенстве
Азербайджанский тяжелоатлет взял "серебро" на европейском первенстве
Азербайджанский тяжелоатлет взял "серебро" на европейском первенстве
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