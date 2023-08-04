Изменено место проведения матча между "Нефтчи" и "Бешикташем"

БАКУ /Trend/ - Определились время и место проведения очередных матчей "Нефтчи" в Лиге конференций УЕФА.

Как передает в пятницу Trend, об этом сообщила пресс-служба УЕФА.

Первый поединок бакинского клуба с "Бешикташем" должен был пройти 10 августа в Турции, однако место проведения матча изменено. Встреча состоится в этот же день на "Bakcell Arena". Матч начнется в 21: 00.

Ответная встреча состоится 17 августа. Матч, который пройдет в стамбульском "Бешикташ парк", начнется в 21:00 по бакинскому времени.

Отметим, что во II квалификационном раунде "Нефтчи" выбил из борьбы "Железничар" - 2:2, 2:0.