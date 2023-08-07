Теймур Раджабов и Рауф Мамедов завершили участие в Кубке мира в Баку

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские шахматисты Теймур Раджабов и Рауф Мамедов завершили участие в Кубке мира по шахматам в Баку, сообщает в понедельник Trend.

Напомним, что Раджабов и Мамедов по итогам двух классических партий третьего раунда сыграли со своими соперниками вничью, поэтому они сегодня встретились на тай-брейке.

На тай-брейке Теймур Раджабов первую партию проиграл Хайме Сантосу Латаса (Испания), а вторую сыграл вничью. Рауф Мамедов в первой партии тай-брейка уступил Яну Непомнящему (ФИДЕ), а вторая закончилась вничью.

На данном этапе еще один азербайджанский шахматист - Ниджат Абасов продолжает борьбу в тай-брейке с соперником Анишем Гири (Нидерланды).

Напомним, что в стартовый список Кубка мира по шахматам Международной шахматной федерации (ФИДЕ) в Баку вошли 206 шахматистов в открытой секции и 103 - в женской. В Азербайджане Кубок мира по шахматам проводится уже во второй раз. Впервые на турнир претендентов и турнир претенденток 2024 года попадут по три лучших игрока как из открытой, так и из женской секций.

Игры Кубка мира ФИДЕ-2023 транслируются на официальном сайте соревнований на азербайджанском и английском языках. Турнир продолжится до 25 августа. Призовой фонд Кубка установлен в размере 2,5 млн долл. США.

Кубок мира по шахматам проходит в Marriott Boulevard в Баку.