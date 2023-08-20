Украинская шахматистка Анна Музычук заняла третье место на Кубке мира в Баку

БАКУ /Trend/ - Украинская шахматистка Анна Музычук заняла третье место на Кубке мира по шахматам среди женщин в Баку, сообщает в воскресенье Trend.

В матче за третье место играли Анна Музычук и Тань Чжунъи из Китая. Первую партию, которая состоялась 19 августа, Музычук выиграла у соперницы, а ответную - сыграла вничью. Общий счет матча за третье место Анна Музычук - Тань Чжунъи - 1,5–0,5 в пользу украинской шахматистки.

Заняв третье место Анна Музычук отобралась на Турнир претенденток 2024 года.

Напомним, что в стартовый список Кубка мира по шахматам Международной шахматной федерации (ФИДЕ) в Баку вошли 206 шахматистов в открытой секции и 103 - в женской. В Азербайджане Кубок мира по шахматам проводится уже во второй раз. Впервые на турнир претендентов и турнир претенденток 2024 года попадут по три лучших игрока как из открытой, так и из женской секций.

Игры Кубка мира ФИДЕ-2023 транслируются на официальном сайте соревнований на азербайджанском и английском языках. Турнир продолжится до 25 августа. Призовой фонд Кубка установлен в размере 2,5 млн долларов США.

Кубок мира по шахматам проходит в Marriott Boulevard в Баку.