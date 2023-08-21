В ряде районов Азербайджана будут ограничения в подаче газа

БАКУ /Trend/ - C 09:00 22 августа в связи с ремонтными работами будут временные ограничения в газоснабжении Тертерского и Гахского районов, а также города Евлах.

Об этом сообщили в понедельник Trend в ПО "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Было отмечено, что в связи с ремонтными работами на подземных газопроводах среднего давления на данной территории и подключением газовой линии среднего давления к коллектору на территории города Евлах с 22 августа с 09:00 будет приостановлена подача газа до окончания данных работ.