Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

В ряде районов Азербайджана будут ограничения в подаче газа

Общество Материалы 21 августа 2023 19:54 (UTC +04:00)
В ряде районов Азербайджана будут ограничения в подаче газа

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - C 09:00 22 августа в связи с ремонтными работами будут временные ограничения в газоснабжении Тертерского и Гахского районов, а также города Евлах.

Об этом сообщили в понедельник Trend в ПО "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Было отмечено, что в связи с ремонтными работами на подземных газопроводах среднего давления на данной территории и подключением газовой линии среднего давления к коллектору на территории города Евлах с 22 августа с 09:00 будет приостановлена подача газа до окончания данных работ.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости