В министерстве молодежи и спорта Нахчыванской АР произведены кадровые изменения

БАКУ /Trend/ - В министерстве молодежи и спорта Нахчыванской Автономной Республики произведены кадровые изменения.

Как сообщает в пятницу Trend, согласно соответствующим приказам, Тахир Мамедли освобожден от должности руководителя Аппарата министерства молодежи и спорта Нахчыванской Автономной Республики, а Хаял Гурбанов - от должности начальника Управления молодежи и спорта города Нахчыван.

Кроме того, другим приказом Тахир Мамедли назначен начальником Управления молодежи и спорта города Нахчыван.