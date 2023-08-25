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В министерстве молодежи и спорта Нахчыванской АР произведены кадровые изменения

Общество Материалы 25 августа 2023 10:40 (UTC +04:00)
В министерстве молодежи и спорта Нахчыванской АР произведены кадровые изменения

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - В министерстве молодежи и спорта Нахчыванской Автономной Республики произведены кадровые изменения.

Как сообщает в пятницу Trend, согласно соответствующим приказам, Тахир Мамедли освобожден от должности руководителя Аппарата министерства молодежи и спорта Нахчыванской Автономной Республики, а Хаял Гурбанов - от должности начальника Управления молодежи и спорта города Нахчыван.

Кроме того, другим приказом Тахир Мамедли назначен начальником Управления молодежи и спорта города Нахчыван.

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