14 граждан Азербайджана возвращены из Германии - миграционная служба

БАКУ /Trend/ - В Азербайджан возвращены 14 незаконно проживавших в Германии граждан.

Как сообщает в среду Trend, данную информацию распространила Государственная миграционная служба Азербайджана.

"Процесс реадмиссии осуществлен в порядке, определенном Оперативным штабом при Кабинете министров. Рабочая группа по реинтеграции, деятельность которой координирует Государственная миграционная служба, осуществляет соответствующие меры для реинтеграции реадмиссированных граждан в местное общество и устранения возможных трудностей", - говорится в сообщении.