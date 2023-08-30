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14 граждан Азербайджана возвращены из Германии - миграционная служба

Общество Материалы 30 августа 2023 17:43 (UTC +04:00)
14 граждан Азербайджана возвращены из Германии - миграционная служба

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджан возвращены 14 незаконно проживавших в Германии граждан.

Как сообщает в среду Trend, данную информацию распространила Государственная миграционная служба Азербайджана.

"Процесс реадмиссии осуществлен в порядке, определенном Оперативным штабом при Кабинете министров. Рабочая группа по реинтеграции, деятельность которой координирует Государственная миграционная служба, осуществляет соответствующие меры для реинтеграции реадмиссированных граждан в местное общество и устранения возможных трудностей", - говорится в сообщении.

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