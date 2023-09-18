Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане за неделю

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане с 11 по 17 сентября было применено 223 вакцины против коронавируса (COVID-19).

Как сообщили Trend в понедельник в Оперативном штабе при Кабинете министров, в течение недели число вакцинированных первой дозой вакцины составило 50 человек, второй - 7 человек, третьей и более дозами - 150 человек, количество вакцинированных бустерной дозой после положительного результата теста - 16 человек.

Общее количество вакцинированных в стране составляет 13 969 615, в том числе первой дозой вакцины - 5 413 487, второй дозой - 4 884 368, третьей и более дозами - 3 405 336, количество вакцинированных бустерной дозой после положительного результата теста - 266 424 человека.