Начата переработка и использование строительных отходов на освобожденных территориях Азербайджана

БАКУ/Trend/ - При восстановлении и реконструкции села Кенгерли Агдамского района начата переработка и использование строительных отходов.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал министр экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики Мухтар Бабаев на II Азербайджанском национальном градостроительном форуме в Баку.

"В направлении обеспечения циклической экономики, был дан старт работам по устойчивому обращению со строительными отходами при восстановлении населенных пунктов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

В то же время приоритетом должно стать эффективное управление сточными водами, создание сети сбора дождевой, дренажной воды, направление очищенных сточных вод на повторное использование, в частности, для орошения зеленых насаждений",- добавил министр.

Отметим, что в Баку проходит второй день II Азербайджанского национального градостроительного форума (NUFA2) на тему "Устойчивые города как движущая сила экономического развития и борьбы с неравенством", организованного в рамках "Недели градостроительства 2023".

Первый день мероприятия прошел накануне в Зангилане.