5 образцов культурного наследия Азербайджана включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

БАКУ/Trend/ – Установление новых и дальнейшее укрепление существующих отношений в направлении расширения культурных связей, является одним из приоритетных вопросов.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил посол по особым поручениям МИД Азербайджанской Республики, генеральный секретарь Национальной комиссии Азербайджанской Республики по делам ЮНЕСКО Сеймур Фаталиев, в своем выступлении на международной конференции на тему "Жизнеспособные и устойчивые города наследия", проводимой по инициативе Управления государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" совместно с Организацией тюркских государств (ОТГ).

По его словам, инициатива создания сети тюркских менеджеров по памятникам в Самаркандской декларации, принятой на 9-м саммите Организации тюркских государств в Узбекистане в 2022 году, сегодня стала реальностью.

"Поздравляю все государства, присоединившиеся к этой инициативе. Международное сотрудничество в направлении охраны, исследования и восстановления культурного наследия осуществляется посредством конвенций ЮНЕСКО.

Создание сети тюркских менеджеров по памятникам, создаст широкие условия для более тесного сотрудничества, обмена опытом специалистов тюркоязычных стран по соответствующим памятникам наследия, включенным в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Эта сеть позволит нам вводить новшества в этой области в будущем. Я рад, что в рамках конференции гости ознакомятся как с культурным наследием Ичеришехера, так и с культурным наследием Шеки. Гостей также ждет визит в город Шуша", - сказал С.Фаталиев.

Он также добавил, что согласно распоряжению Президента Ильхама Алиева Шуша объявлена культурным городом.

"Этот город имеет богатое культурное наследие. В Список всемирного наследия, включены 5 образцов культурного наследия Азербайджана. Первыми в этот список вошли Ичеришехер, Девичья башня и Дворец Ширваншахов. Радует то, что несколько недель назад в городе Эр-Рияд состоялось 45-е заседание Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО. Там, в список ЮНЕСКО были добавлены по двумя номинациям Гирканские леса (первый памятник природы в Азербайджане) и Хыналыг. Я считаю, что создание сети тюркских менеджеров по памятникам поможет реализовать новые меры в этой области в будущем", - подчеркнул он.