Названо число граждан в Азербайджане, получающих пенсию по потере кормильца

БАКУ /Trend/ – Треть нашей пенсионной системы — это пенсии по потере кормильца.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев в своем выступлении на научно-практической конференции на тему "Гейдар Алиев - 100: Современный Азербайджан - государство социального благополучия и социальной справедливости".

Министр отметил, что это связано с передачей пенсионного капитала умерших лиц их недееспособным членам семей.

"Сегодня около 200 тысяч граждан Азербайджана получают пенсии именно по потере кормильца", - добавил министр.