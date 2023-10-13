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Названо число граждан в Азербайджане, получающих пенсию по потере кормильца

Общество Материалы 13 октября 2023 16:49 (UTC +04:00)
Названо число граждан в Азербайджане, получающих пенсию по потере кормильца

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ – Треть нашей пенсионной системы — это пенсии по потере кормильца.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев в своем выступлении на научно-практической конференции на тему "Гейдар Алиев - 100: Современный Азербайджан - государство социального благополучия и социальной справедливости".

Министр отметил, что это связано с передачей пенсионного капитала умерших лиц их недееспособным членам семей.

"Сегодня около 200 тысяч граждан Азербайджана получают пенсии именно по потере кормильца", - добавил министр.

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