БАКУ /Trend/ - В Азербайджане предлагается изменение в закон "О бухгалтерском учете".

Как сообщает во вторник Trend, согласно изменению, бухгалтерский учет в хозяйствующих субъектах должен вестись в электронном виде.

Так, бухгалтерский учет должен вестись в электронном виде в следующих субъектах бухгалтерского учета:

- в субъектах крупного предпринимательства; и в соответствии с этапами, определяемыми органом (учреждением), определяемым соответствующим органом исполнительной власти, в субъектах среднего предпринимательства;

- юридическими лицами публичного права, которые должны публиковать годовую финансовую отчетность или консолидированную финансовую отчетность в соответствии с вышеуказанным законом.