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Азербайджанские гимнасты завоевали два "золота" на чемпионате Европы в Болгарии

Общество Материалы 19 октября 2023 22:10 (UTC +04:00)
Азербайджанские гимнасты завоевали два "золота" на чемпионате Европы в Болгарии

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend/ - Члены сборной Азербайджана по акробатической гимнастике завоевали две золотые медали на 31-м чемпионате Европы, который проходит в городе Варна (Болгария), сообщили Trend в четверг в пресс-службе Федерации гимнастики Азербайджана.

На соревнованиях азербайджанские гимнасты Даниэль Аббасов и Мурад Рафиев, выступающие в составе мужской пары, завоевали "золото" в программе балансового упражнения.

Агасиф Рагимов и Разия Сеидли, выступающие в составе смешанной пары, заняли первое место в программе темпового упражнения.

Напомним, что ранее на соревнованиях юниорская женская группа в составе Назрин Зейниевой, Захры Рашидовой и Анахиты Башири завоевала серебряную медаль в программе темпового упражнения.

Отметим, что 31-й чемпионат Европы по акробатической гимнастике завершится 22 октября.

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