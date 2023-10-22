Чемпионат Европы в Болгарии: азербайджанские гимнастки завоевали "золото"

БАКУ /Trend/ - Члены сборной Азербайджана по акробатической гимнастике - юниорская женская группа завоевала золотую медаль на 31-м чемпионате Европы, который проходит в городе Варна (Болгария), сообщили Trend в воскресенье в пресс-службе Федерации гимнастики Азербайджана.

Юниорская женская группа в составе Назрин Зейниевой, Захры Рашидовой и Анахиты Башири заняла первое место в программе балансового упражнения.

Данная награда стала третьей по счету для нашей юниорской женской группы, ранее команда завоевала серебряные медали в программе темпового упражнения и в многоборье.

На данный момент в активе сборной Азербайджана на 31-м чемпионате Европы по акробатической гимнастике семь наград – пять золотых и две серебряные медали.

Ранее на соревнованиях азербайджанские гимнасты Агасиф Рагимов и Разия Сеидли, выступающие в составе смешанной пары, заняли первое место в многоборье и в программе темпового упражнения.

"Золото" в многоборье и в программе балансового упражнения, завоевали Даниэль Аббасов и Мурад Рафиев, выступающие в составе мужской пары.