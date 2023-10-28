Очередным 25 семьям, переселенным в село Агалы Зангиланского района, вручены ключи от их домов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня состоялось очередное переселение в село Агалы Зангиланского района Азербайджана. На этот раз в родные края вернулись 25 семей (127 человек).

Как сообщили Trend в Государственном комитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев, сотрудники специального представительства Президента Азербайджанской Республики в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах, входящих в состав Восточно-Зангезурского экономического района, приветствовали жителей Агалы в «умном селе». Позже при участии представителей Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев главам семей вернувшихся жителей были вручены ключи от их новых домов.

На сегодняшний день в рамках «I Государственной программы по великому возвращению» в селе Агалы Зангиланского района поселился 871 человек (175 семей).

Переселенцам будут предоставлены рабочие места в соответствующих учреждениях в соответствии с их профессиональной квалификацией и навыками, они будут работать в различных государственных учреждениях, предприятиях общественного питания, строительных компаниях, швейных фабриках и других местах.

Имеются все инфраструктурные условия – центр обслуживания населения, школа, детский сад, банк, почта, объекты общественного питания и т.д.