В Налоговый кодекс Азербайджана предложены изменения в связи с механизмом возврата НДС

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане формируется правовая база в связи с механизмом возврата НДС.

Как сказал Trend во вторник депутат Милли Меджлиса (парламент) Вугар Байрамов, в связи с этим предлагается внести изменения в Налоговый кодекс.

"Согласно предложенному изменению в Налоговый кодекс, доходы, полученные по механизму возврата НДС, не будут облагаться налогом. Правда, и в предыдущие годы, а также в текущем году налоги на эти доходы не применялись, так как государство проводит политику стимулирования в этой области. Предложенное изменение нацелено на формирование правовой базы в данной области, а также на отражение этого вопроса в Налоговом кодексе со следующего года", - сказал он.

Отметим, что от суммы НДС, уплачиваемой в объектах торговли и общественного питания, медицинских учреждениях и физическим лицам, занимающимся частной медицинской практикой, при безналичной оплате возвращается 17,5%, при наличной оплате - 5%, при безналичной оплате в гостиницах (отелях) на освобожденных от оккупации территориях возвращается 30% от суммы НДС, при наличной оплате - 5%.

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