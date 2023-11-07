"Baku Crystal Hall" передан в ведение министерства молодежи и спорта

БАКУ /Trend/ - Подведомственное министерству экономики ООО "Baku Crystal Hall" передано в ведение министерства молодежи и спорта Азербайджана.

Как сообщает во вторник Trend, соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.

В списке подведомственных структур, не входящих в структуру министерства молодежи и спорта, в число хозрасчетных структур добавлено ООО "Baku Crystal Hall".

Министерство экономики и министерство молодежи и спорта должны решить вопросы, вытекающие из данного решения, в порядке, предусмотренном законодательством.

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